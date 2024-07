Aruba Fibra è in offerta a 17,69€ al mese per 6 mesi

Se si è alla ricerca di una nuova offerta per la fibra, segnaliamo la promozione in corso sul sito ufficiale di Aruba, grazie alla quale è possibile attivare l’offerta Aruba Fibra a partire da 17,69 euro al mese per 6 mesi invece di 24,90 euro, senza sostenere costi di attivazione. È possibile verificare la copertura del proprio comune di residenza tramite questa pagina del sito ufficiale Aruba.it.

Fibra Aruba è l’offerta base di Aruba, società leader in Italia nella fornitura di servizi Internet, tra cui cloud, firma digitale e PEC. Con quest’offerta ci si assicura la migliore tecnologia possibile per l’accesso a Internet, sia per sé che per la propria famiglia.

Aruba Fibra in offerta per i primi 6 mesi

L’offerta base Fibra Aruba garantisce una connessione iper-veloce grazie alla vera fibra FTTH. In più è possibile contare su un’assistenza premium disponibile 24 ore su 24, l’utilizzo dell’indirizzo IPv6 statico e la funzionalità Stop&Go.

Quest’ultima opzione è una delle caratteristiche principali di Fibra Aruba, nonché uno dei tratti distintivi dell’offerta rispetto alla concorrenza. Infatti, la funzione esclusiva Stop&Go consente di mettere in pausa la connessione per 30 giorni consecutivi ogni anno, in modo da non pagare la connessione quando non la si utilizza.

L’attivazione dell’offerta prevede una procedura molto semplice: prima di tutto è necessario verificare la copertura del proprio comune di residenza, al fine di scoprire la migliore tecnologia disponibile; una volta attivato il servizio, tramite lo smartphone è possibile fissare un appuntamento con il tecnico per completare l’installazione della linea a casa (l’incaricato avrà con sé anche il router Wi-Fi a noleggio).

Puoi verificare la copertura della tua zona tramite questa pagina del sito Aruba.