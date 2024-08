Aruba Fibra: scopri la promo per la fibra ultraveloce

Impossibile tenere il passo con Netflix con la connessione lenta? Ecco una buona notizia: Aruba ha la soluzione. Infatti è in corso una fantastica promo per la fibra ultraveloce, che promette un mare di vantaggi e lo sconto per i primi sei mesi. Addio buffering!

Grazie alla fibra di Aruba, ora è possibile connettersi a velocità fino a 10 Gbps in download. Certo, avrai bisogno di un router con una porta LAN da 10 Gbps e un cavo Ethernet Cat 5e o superiore. Basta noleggiare il modem ADB Thunder AX3600 con un piccolo extra mensile.

Promo per la fibra ultraveloce: occasione da non perdere

Aruba offre anche la connessione in fibra FTTH fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload. Se vivi in una delle aree bianche, c’è l’opzione a 1 Gbps in download e 500 Mbps in upload. I piani di abbonamento in offerta sono due:

Fibra Aruba Promo : connessione senza limiti a partire da 1 Gbps in FTTH , a soli 17,69 euro al mese per i primi sei mesi , poi 24 euro . L’offerta scade il 25 novembre 2024 .

: connessione senza limiti a partire da , a soli , poi . L’offerta scade il . Fibra Aruba All-In Promo: connessione illimitata a partire da 1 Gbps in FTTH, chiamate illimitate e modem Wi-Fi a noleggio. Il prezzo? 19,89 euro al mese per i primi sei mesi, poi 27 euro. Anche questa scade il 25 novembre 2024.

Non mancano le opzioni per personalizzare il servizio. Per il download fino a 2,5 Gbps, basta pagare 3 euro al mese in più. Le chiamate illimitate costano 4 euro in più, mentre il modem Wi-Fi a noleggio è a soli 2,20 euro al mese. Puoi anche aggiungere un indirizzo IPv4 statico pagando 4 euro al mese. Hai anche 100 euro di sconto su Amazon, Q8 e MediaWorld se attivi la fibra nelle “Aree Bianche” entro gennaio 2025. Chiude il cerchio l’Xbox Game Pass Ultimate gratis fino al 10 settembre 2024.

Non perdete l’occasione di aderire alla promo per la fibra ultraveloce di Aruba. La tua esperienza online si trasformerà completamente.