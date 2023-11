Asciugacapelli Xiaomi H500: super tech e in SUPER SCONTO

Vuoi un asciugacapelli (o vuoi regalarne uno) dal sapore tech? Lo Xiaomi Water Ionic H500 – con corpo in metallo e trattamento agli ioni d’acqua – è tra le offerte del Black Friday di Amazon. Quanto costa? Solo 39,90 euro, spedizione inclusa. Non ti resta che aggiungerlo al carello e il gioco è fatto. Ma fallo in fretta, perché sta riscuotendo un certo successo via la somiglianza con un prodotto ben più costoso e blasonato.

Lo Xiaomi H500 è l’asciugacapelli tech che stavi cercando: trattamento agli ioni d’acqua, temperatura smart e corpo in metallo

La punta di diamante dell’asciugacapelli di Xiaomi è certamente la tecnologia agli ioni di acqua. L’H500 rilascia ioni d’acqua negativi, che aiutano a rompere le goccioline d’acqua e a penetrare nel fusto del capello in modo più profondo. Questo aiuta a idratare i capelli e a ridurre l’effetto crespo.

Con decine di milioni di ioni negativi, questo asciugacapelli mantiene l’umidità naturale nei capelli, riducendo efficacemente anche doppie punte ed effetto crespo, migliorando così la forza dei capelli e rendendoli più resistenti.

Anche la potenza è niente male: l’asciugacapelli genera un flusso d’aria forte che asciuga i capelli rapidamente, senza però rovinarli. Il motore è da 20.000 giri al minuto.

L’Hair Dryer H500 (con corpo in metallo!) è dotato di tre impostazioni di temperatura e passare dall’una all’altra è molto semplice con l’apposito selettore. In base alla temperatura scelta, la spia LED a doppio colore diventa blu o arancione.

