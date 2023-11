Aspirapolvere Dreame senza fili, sconto Black Friday del 33%

Di soluzioni utili per la casa ne stanno spuntando a centinaia su Amazon durante questi giorni molto particolari. La settimana del Black Friday è ufficialmente cominciata e i prezzi lo dimostrano in pieno. Soprattutto gli aspirapolvere senza fili si sono dimostrati tra i pezzi più desiderati ed acquistati, presentando costi bassissimi.

Un chiaro esempio può essere il prodotto di Dreame, più precisamente il nuovo R10 Pro. Questo aspirapolvere è in grado di avere ottimi riscontri, sia esteticamente che in fase di pulizia. L’aspirazione è potente, il design è moderno e soprattutto il prezzo è molto più basso del solito.

Grazie ad Amazon basterà infatti sborsare 199,99 € usufruendo del 33% di sconto. In questo modo il vecchio prezzo di 299 € sarà solo un lontano ricordo. Ci saranno due anni di garanzia e anche la possibilità di restituire il prodotto fino al 31 gennaio 2024.

L’aspirapolvere Dreame R10 Pro è in promo

La caratteristica principale è quella di poter smontare l’aspirapolvere rendendolo più piccolo, in modo da utilizzarlo anche nei posti più angusti. Il prodotto dunque può essere modulato a proprio piacimento, anche se la sua funzione principale è quella di scopa elettrica.

La sua potente aspirazione da ben 2000 pa consente di non lasciare nessun residuo sul pavimento. La batteria garantisce un utilizzo fino a 65 minuti mentre l’illuminazione con i doppi LED frontali permette di non lasciare non perdersi nulla.

Caratteristiche di questo genere sono raramente disponibili per prodotti che costano meno di 300 €. In questo caso siamo addirittura sotto i 200 €, visto che lo sconto del 33% porta l’aspirapolvere senza fili Dreame R10 Pro a costare solo 199,99 €.

Non ci sarà alcun problema per la garanzia visto che sono previsti due anni e inoltre c’è anche il periodo di reso esteso fino al 31 gennaio 2024.

