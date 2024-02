Aspirapolvere Rowenta: potente, silenzioso e in SUPER OFFERTA

Solo il mese scorso ne sono state vendute oltre 1000 unità (su Amazon, ndr) e questo vuol dire davvero tanto. Del resto parliamo di un aspirapolvere Rowenta, uno dei brand di maggior affidabilità in questo settore. Il modello Swift Power Cyclonic RO2917 con motore silenzioso e potenza di 900W oggi costa solo 89,99€ grazie allo sconto immediato del 31%.

Tanta potenza ma motore silenzioso: l’aspirapolvere Rowenta senza sacchetto è al minimo storico

Il Rowenta Swift Power Cyclonic RO2917 è un aspirapolvere a traino senza sacco efficiente, ideale per chi desidera un’esperienza di pulizia rapida, efficiente e precisa. Con un design compatto e leggero, questo modello si adatta facilmente a qualsiasi ambiente e offre una manovrabilità eccellente. E poi il serbatoio è facilissimo da pulire.

Il motore da 900 watt offre una potenza d’aspirazione ideale per una pulizia efficace su tutti i pavimenti, con risultati ottimi anche sui tappeti. La tecnologia ciclonica riesce a separare efficacemente la polvere dall’aria e questo si traduce in un’aspirazione costante e senza intoppi. E c’è anche il filtro HEPA: questo trattiene le particelle più piccole, anche polline e acari della polvere. Un must-have per chiunque soffra di allergie.

Il serbatoio è abbastanza capiente (2,5 litri) ed è facile da svuotare e pulire. Sia il serbatoio che il filtro sono lavabili e questo assicura una maggiore durabilità del prodotto.

Chi acquista l’aspirapolvere Rowenta potrà poi contare su un sistema per la regolazione della potenza (in base al tipo di pavimento da pulire), su accessori aggiuntivi (come la bocchetta per fessure e quella per i mobili) e su una spazzola multifunzione che si adatta ad ogni tipo di pavimento.

Infine, come già anticipato, si tratta di un prodotto abbastanza silenzioso. L’efficienza del motore e la tecnologica ciclonica ottimizzano le prestazioni e, allo stesso tempo, riducono al minimo la rumorosità.

