Aspirapolvere senza fili 6 in 1 a prezzo folle, Amazon lo regala a 99 €

Un tempo era davvero difficile andare andare oltre i confini delle solite scope elettriche e dispositivi aspirapolvere. Ad oggi ci sono dei marchi molto famosi che continuano ad avere la leadership, ma le persone non disdegnano quanto disponibile su Amazon. Il classico esempio viene fornito proprio oggi sulla piattaforma e-commerce da un prodotto senza fili in grado di svolgere la funzione di 6 in 1.

L’aspirapolvere di Yisora è uno dei prodotti più ambiti dagli utenti che vogliono pulire alla grande il proprio ambiente domestico, peraltro risparmiando. Questo prodotto che vanta una grande autonomia e oggi anche un grande sconto, costa solo 99,99 € su Amazon. Basterà ordinarlo ora per riceverlo entro venerdì e con il suo solito anno di garanzia al seguito.

Bastano 99 € per avere il nuovo aspirapolvere di Yisora

La scopa elettrica oggi disponibile su Amazon vanta una batteria da 2200 mAh per ben 40 minuti di autonomia alla massima potenza. Yisora ha pensato veramente a tutto, con due modalità di aspirazione per una potenza massima di 20.000 pa.

La grande leggerezza di questo aspirapolvere, le spazzole ed il sistema di filtraggio ad alta efficienza, garantiscono una pulizia pressoché perfetta.

Non è la prima volta che questo aspirapolvere di Yisora arriva in sconto su Amazon e da quando c’è stata l’occasione l’ultima volta, gli utenti non vedevano l’ora che tornasse. Coloro che non erano riusciti ad approfittarne infatti aspettavano con ansia questo momento ed è in effetti arrivato.

Oggi il prodotto infatti garantisce un prezzo molto più basso, siccome scende sotto i 100 € con questa nuova offerta a tempo di Amazon. Il suo prezzo, almeno per il momento, è di soli 99,99 € compresi due anni di garanzia e la spedizione rapida entro questo venerdì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.