Vuoi un aspirapolvere senza fili leggero, dotato di accessori e che non costi una cifra esorbitante? È il momento di centrare un vero affare: con lo sconto del 48% sul prezzo di listino, l’Hoover H-FREE 100 con autonomia di 40 minuti costa solo 103,55 euro, spedizione inclusa.

Prezzo stracciato per l’aspirapolvere senza fili di Hoover con accessori inclusi: risparmia il 48% su Amazon

L’aspirapolvere senza fili di Hoover ha un corpo principale realizzato in plastica robusta e durevole, mentre la spazzola principale è dotata di setole morbide e resistenti. L’elettrodomestico può contare su un sistema ciclonico di aspirazione, che separa la polvere dall’aria, assicurando una pulizia efficiente.

Sulla spazzola è installata una luce LED utile per illuminare le aree buie, così da rendere più visibili polveri e detriti. La scopa elettrica di Hoveer offre tre livelli di potenza e si adatta quindi alle diverse esigenze di pulizia.

Pur costando molto meno rispetto a quelli di marchi come Dyson, l’H-FREE 100 offre buone prestazioni di pulizia. La potenza di aspirazione è sufficiente per rimuovere la polvere, i detriti e i peli di animali domestici da pavimenti duri e tappeti. La spazzola principale svolge bene il suo lavoro e le setole morbide non rovinano i pavimenti più delicati, come il parquet.

Con un solo ciclo di ricarica (12 ore circa per una ricarica completa), l’autonomia di Hoover H-FREE 100 HF122RH 011 è di circa 40 minuti. Quanto basta per pulire un appartamento di medie dimensioni.

Insomma, l’elettrodomestico di Hoover ha tante frecce al suo arco. Oltre all’ottimo prezzo (oggi, grazie allo sconto del 48%), vanta un design compatto e moderno, un sistema ciclonico di aspirazione e viene consegnato con utili accessori per pulire gran parte delle superfici di casa e anche l’auto.

