Aspirapolvere senza fili Hoover in OFFERTA a meno di 150€

Considerata la consegna garantita prima di Natale (completando l’acquisto in data odierna), l’aspirapolvere senza fili Hoover H-FREE 100 non sfigura nemmeno come regalo da posizionare sotto l’albero. Il prezzo di listino dell’elettrodomestico è di 219€, ma oggi – grazie allo sconto del 32% – lo si aggiunge al carrello a soli 149€, spedizione inclusa.

Aspirapolvere senza fili Hoover con accessori: l’offerta Amazon è perfetta anche in vista del Natale

L’Hoover H-FREE 100 HF122GPT 011 è un aspirapolvere senza fili che offre una buona combinazione di prestazioni, funzionalità e convenienza. Ha una potenza di aspirazione di 170W, che è sufficiente per la maggior parte delle esigenze di pulizia domestica. La batteria agli ioni di litio da 22 V offre un’autonomia di 40 minuti, che è sufficiente per pulire una casa di medie dimensioni.

Una delle caratteristiche più interessanti dell’H-FREE 100 è la sua tecnologia ciclonica. Questa separa la polvere e lo sporco dall’aria, riducendo la necessità di manutenzione. Il contenitore della polvere da 0,9 litri è facile da svuotare e pulire.

L’aspirapolvere di Hoover è dotato di diversi accessori che lo rendono versatile per una varietà di compiti di pulizia. La spazzola principale è ideale per la pulizia dei pavimenti duri, mentre la spazzola per tappeti e tappezzeria è perfetta per la pulizia di tappeti e mobili imbottiti. La mini turbo spazzola, poi, è pensata per le aree difficili da raggiungere, come sotto i mobili o nelle fessure.

L’H-FREE 100 è una soluzione che dovrebbero tenere seriamente in considerazione coloro che cercano un aspirapolvere senza fili che offra un buon equilibrio tra prestazioni, funzionalità e convenienza. È facile da usare e da mantenere, e arriva in compagnia di utili accessori.

