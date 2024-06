Forse non tutti sanno che Samsung è un brand leader anche nel mercato degli elettrodomestici. L’aspirapolvere senza filo VS15A60AGR5/WA Jet 65 Pet con potenza di 150W, ad esempio, è tra i più apprezzati della categoria e oggi, grazie allo sconto del 56% (sul prezzo di listino), è acquistabile a soli 198,99 euro, spedizione compresa.

L’aspirapolvere senza filo Samsung non lascia tracce di sporco: risparmia il 56% su Amazon

Il Jet 65 Pet è un aspirapolvere senza filo ad alte prestazioni, progettato per offrire una pulizia profonda e versatile su tutti i tipi di pavimenti. Dotato di un motore digitale inverter da 150W, garantisce un’aspirazione potente e costante, in grado di catturare efficacemente polvere, peli di animali domestici e detriti di ogni dimensione.

Il sistema Jet Cyclone integrato assicura una separazione efficiente della polvere dall’aria. L’aria aspirata viene convogliata attraverso un vortice ad alta velocità, separando le particelle di polvere dall’aria e impedendone il reingresso nel filtro. Questo sistema garantisce una potenza di aspirazione duratura e previene l’intasamento del filtro, mantenendo le prestazioni ottimali nel tempo.

La batteria agli ioni di litio ad alta capacità offre un’autonomia fino a 40 minuti con una singola carica, consentendo di pulire ampie superfici senza interruzioni. La batteria è removibile e ricaricabile facilmente tramite un’apposita stazione di ricarica.

L’aspirapolvere di Samsung è dotato di un filtro lavabile e riutilizzabile, che permette di risparmiare sui costi dei filtri di ricambio e di ridurre l’impatto ambientale. Il filtro è facilmente accessibile e lavabile sotto l’acqua corrente, garantendo una manutenzione semplice e sostenibile.

In dotazione ci sono degli accessori versatili che lo rendono adatto a diverse esigenze di pulizia. La spazzola motorizzata principale è ideale per la pulizia di pavimenti duri e moquette, mentre la spazzola Soft Action è delicata su pavimenti in legno e superfici delicate. Il design ergonomico e leggero poi lo rende facile da manovrare e da utilizzare anche per lunghi periodi.