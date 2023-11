Assicurazione viaggio gratuita e canone zero con Carta YOU: scopri i vantaggi

Stai cercando una carta di credito che soddisfi tutte le tue necessità, senza onerose commissioni annuali? La soluzione esiste e si chiama Carta YOU di Advanzia Bank.

Questo strumento finanziario è noto per la sua semplicità, sicurezza, e soprattutto, l’assenza di costi annuali. Rappresenta un’opportunità straordinaria per chi desidera usufruire dei vantaggi di una carta di credito, senza dover affrontare spese inutili.

Le vantaggiose offerte di Carta YOU

Tra le peculiarità di Carta YOU, spicca l’eliminazione del canone annuale per sempre. Non dovrai più preoccuparti di alcuna commissione, nemmeno quando si tratta di prelevare contanti presso gli ATM di tutto il mondo.

In quanto MasterCard Gold, questa carta offre anche tutti i vantaggi aggiuntivi e la sicurezza associati a uno dei circuiti più universalmente accettati a livello globale.

Per gli amanti dei viaggi, Carta YOU è la soluzione ideale, poiché offre un’estesa e gratuita copertura assicurativa. Questo significa che non dovrai più preoccuparti delle spese relative ai massimali assicurativi, garantendo la sicurezza sia per te che per i tuoi cari.

Inoltre, avrai l’opportunità di sfruttare un credito gratuito che ti accompagnerà per ben 7 settimane. In questo modo, puoi pianificare i pagamenti e preservare le tue finanze.

Per sfruttare i vantaggi di Carta YOU, non dovrai rinunciare alla tua attuale banca. Questa carta si adatta alla perfezione al tuo conto corrente esistente, consentendoti di gestire tutto in modo flessibile.

Questa versatilità rappresenta un ulteriore motivo per considerare Carta YOU come una scelta intelligente e particolarmente vantaggiosa.

Infatti, viene emessa da Advanzia Bank, istituzione finanziaria specializzata in credito al consumo, che opera soltanto online. Detto questo, non ti resta che cliccare sul link qui sotto e richiedere la carta.

