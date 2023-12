ASUS Chromebook Flip, il laptop che diventa un tablet in sconto al 13%

Scegliere il computer portatile di fiducia su Amazon diventa facile viste le spiegazioni accurate che il sito e-commerce fornisce. Per quanto riguarda i consigli, ecco quelli che occorrono, soprattutto quando i prezzi sembrano molto accomodanti. È il caso dell’ASUS Chromebook Flip, notebook convertibile che è in grado di essere piegato totalmente diventando un tablet.

Questo computer è infatti dotato di un touchscreen e di ottime caratteristiche tecniche visto l’utilizzo del sistema operativo leggerissimo ChromeOS. Grazie ad ad Amazon che lo offre in sconto, si avrà un prezzo di soli 329 € approfittando del ribasso del 13%. La spedizione sarà rapida e ci saranno ben due anni di garanzia.

ASUS Chromebook Flip, che specifiche!

L’ASUS Chromebook Flip CX1 presenta un ottimo display da 14 pollici all’interno di un chassis robusto. Con il suo touchscreen FHD, il dispositivo ottimizza alla grande i suoi angoli di visione, offrendo immagini coinvolgenti dagli ottimi colori. Grazie al processore Intel Celeron N4500, il Chromebook Flip garantisce prestazioni eccellenti, complice anche la memoria RAM da 4 GB e la memoria interna da 64 GB eMMC.

Il design del Chromebook Flip CX1 è caratterizzato da uno stile moderno e molto leggero che favorisce la sua trasportabilità. Oltre a questo ricordiamo che gran parte del lavoro verrà fatta dal sistema operativo ChromeOS, leggerissimo e dunque altamente rapido.

Il Chromebook di ASUS oggi arriva in grande sconto su Amazon e questo è un grande evento. In realtà spesso non è disponibile visto che va a ruba non appena si ripresenta sul celebre sito e-commerce.

Grazie al 13% in meno, lo si potrà pagare solo 329 €, sfruttando sia la spedizione veloce che i due anni di garanzia disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.