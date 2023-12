ASUS Chromebook Plus con Intel i3 SOTTOCOSTO, è al 22% di sconto

Quando si parla dei Chromebook, molti utenti restano scettici. Questi laptop spesso non soddisfano le aspettative di chi non è in grado di capire cosa significa avere a bordo il sistema operativo ChromeOS. Proprio per questo motivo la proposta di oggi dovrebbe essere estremamente interessante, siccome a bordo dell’ASUS Chromebook Plus ci sono sono ottime componenti hardware.

Gli utenti credono erroneamente che serva avere un super processore, tanta memoria RAM e molto altro per avere un buon computer. In realtà questi criteri non hanno senso con ChromeOS, sistema operativo che non necessita di grandi specifiche per girare alla grande.

Il prodotto di ASUS, oggi disponibile su Amazon con un ottimo sconto, consente però di avere qualcosa in più. Gli utenti che sono interessati all’acquisto, noteranno che c’è il 22% in meno sul prezzo originale, per un costo totale di 349 €. La spedizione è prevista entro questa settimana e ci saranno due anni di garanzia.

Amazon offre il Chromebook Plus di ASUS in sconto, le specifiche

Dotato di un ottimo design che culmina in uno schermo da 14″ di ampiezza in full HD, questo ASUS Chromebook Plus mostra anche ottime caratteristiche hardware.

Si parte da un processore Intel Core i3-1215U con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria UFS al suo fianco. Il sistema operativo è come sempre ChromeOS.

Le specifiche tecniche di questo computer parlano da sole, così come il suo design e il suo sistema operativo. Il prodotto di ASUS è molto equilibrato e adatto a qualsiasi tipo di utilizzo, ma soprattutto molto conveniente visto il prezzo che scende del 22%. Gli utenti potranno pagarlo solo 349 € con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.