Pur non essendo ancora entrato nel vivo, il CES 2024 di Las Vegas ha già svelato alcune importanti novità. In ambito smartphone, spicca di certo la serie ROG Phone 8 di ASUS, caratterizzata da prestazioni sorprendenti (per dare il meglio nel gaming) e da hardware davvero convincenti sotto tutti i punti di vista. Al momento, sia il ROG Phone 8 Standard che il modello Pro sono preordinabili su Amazon al prezzo minimo garantito, con data di uscita fissata per il 31 gennaio.

ASUS ROG Phone 8 e 8 Pro: i nuovi smartphone top di gamma (anche) per il gaming sono una eccellenza

Entrambi gli smartphone presentano design tendenzialmente più sobri rispetto al passato. E questo, stando ai primi commenti pubblicati in rete, potrebbe essere un bene. Non mancano comunque gli immancabili giochi di luci RGB, degni di ogni dispositivo da gaming.

Il modello Standard arriva con un display AMOLED da 6,78″ con frequenza di aggiornamento di 165Hz e 2500 nits di luminosità di picco. Con un refresh rate così alto, qualsiasi operazione risulta incredibilmente fluida, comprese le più avvincenti e spericolate sessioni videoludiche. Il pannello è circondato da cornici sottili e simmetriche, e in alto, al centro, presenta un piccolo foro per lasciare spazio alla fotocamera anteriore.

Essendo un dispositivo pensato per far girare al meglio qualsiasi videogioco, le performance sono importanti. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ben supportato da 12GB di RAM e 256GB di archiviazione.

Per tutti coloro che invece vogliono spingere ancora di più il piede sull’acceleratore, c’è il modello Pro. Con una differenza di 100€, si possono mettere le mani su un dispositivo con 16GB di RAM e 512GB di archiviazione. È un PC da gaming? No, è uno smartphone.

