ASUS Vivobook 15 in promo, quanta potenza in sconto su Amazon

La scelta del computer deve passare attraverso alcuni parametri ben precisi, soprattutto per quanto riguarda la grandezza e le specifiche tecniche. Ancor di più quando si tratta di un portatile, l’attenzione deve essere massima. Oggi in sconto su Amazon c’è un prodotto che non vi farà preoccupare di nulla, anche perché a garantire per esso ci pensa il marchio ASUS.

Ecco a voi il famosissimo laptop Vivobook 15, dispositivo che vanta un ottimo schermo e soprattutto caratteristiche tecniche al top. Al suo interno ci sono infatti componenti che chiunque desidererebbe sia per lavoro che per svago, ma l’aspetto forse è più bello consiste nel design.

Oggi, grazie al 7% di sconto che Amazon garantisce, il prezzo finale sarà di 649 €. Questo computer di ASUS ha una garanzia di due anni e potrà essere restituito anche fino al prossimo 31 gennaio 2024.

Le specifiche tecniche dell’ASUS Vivobook 15

Innanzitutto c’è da guardare il design di questo fantastico ASUS Vivobook 15: è fatto in alluminio ed ha uno spessore minimo. Queste caratteristiche garantiranno la possibilità di portarlo ovunque, siccome sarà resistente agli urti e soprattutto molto leggero.

Passando alle caratteristiche tecniche, ecco una diagonale da 15,6″ per il monitor touchscreen NanoEdge con bordi ridotti e con risoluzione in full HD a 1920 x 1080 p. Il processore è un Intel Core di 12ª generazione, più precisamente un i7-1255U. Di fianco ci sono 8 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria SSD. Il sistema operativo è Windows 11.

In conclusione, chiunque volesse acquistare questo laptop, potrà farlo con uno sconto del 7% approfittando del prezzo di 649 €. La garanzia comprende ben due anni dal momento dell’acquisto. È restituibile a fine gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.