ASUS Vivobook 15, lo sconto Black Friday sul PC vale fino alle 23:59

Con un gran computer è molto più semplice portare a termine le varie operazioni di giornata, che siano per svago o per lavoro. Per questo motivo oggi il consiglio ricade su un prodotto straordinario, soprattutto se rapportato alla sua categoria: si tratta del computer portatile ASUS Vivobook 15.

Questo notebook risulta in grado di soddisfare svariate esigenze con le sue caratteristiche tecniche. Pur non essendo un top di gamma, vanta al suo interno un hardware di tutto rispetto e un’estetica degna di nota. ASUS ha realizzato infatti un computer molto equilibrato, che garantisce anche un’ottima autonomia oltre che un’ampia diagonale dello schermo.

Il suo prezzo, soprattutto durante queste ultime ore del Black Friday, si dimostra un regalo: grazie al 7% di sconto, costerà solo 429 € al pubblico. Per quanto riguarda la spedizione sarà rapida e arriverà a casa vostra entro fine settimana, con due anni di garanzia al seguito.

ASUS Vivobook 15 in sconto su Amazon, le specifiche

Le caratteristiche tecniche che contraddistinguono questo ASUS Voivobook 15 sono davvero interessanti. Innanzitutto vanta uno schermo da 15,6″ full HD e un processore Intel Core i3-1215U.

Di fianco il chip monta una memoria RAM da 8 GB è una memoria interna interna SSD da 512 GB. Per quanto riguarda la tastiera, è corsa corta.

In conclusione, un computer del genere potrebbe occorrere a chiunque ed è per questo che acquistarlo adesso risulterebbe un vantaggio. L’ASUS Vivobook 15 costa su Amazon solo 429 € grazie allo sconto del 7% che diminuisce quindi il prezzo.

Sono compresi due anni di garanzia e anche la spedizione rapida. Ricordiamo inoltre che Amazon ha ampliato il periodo di reso fino al prossimo 31 gennaio 2024.

