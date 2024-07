Attiva Apple Music gratis per 3 mesi con questo "trucco"

Fra i numerosi servizi di musica in streaming Apple Music è riuscito nel corso degli anni a ritagliarsi una fetta di mercato non indifferente. La piattaforma della Mela ha ottenuto il meritato successo grazie ad un catalogo con oltre 100 milioni di brani, alle app ufficiali ben fatte e funzionali, ad una grande cura per le playlist proposte al pubblico e all’ottima qualità audio. Apple offre a tutti i nuovi clienti la possibilità di provare gratis Apple Music per un mese, ma esiste anche un “trucco” per ottenere Apple Music gratis per 3 mesi. Vediamo insieme come fare.

Scopri come avere 3 mesi gratis di Apple Music

Per sapere come avere Apple Music gratis per 3 mesi basta sapere che la promozione è legata all’acquisto di un nuovo dispositivo Apple. Per tutti coloro che acquisteranno quindi un nuovo iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch o i nuovi AirPods è prevista infatti la possibilità di attivare Apple Music estendendo il periodo di utilizzo gratuito fino a ben 6 mesi! Apple precisa nelle note della promozione che, oltre ai prodotti appena menzionati, i dispositivi idonei per poter richiedere Apple Music gratis sono anche AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.

Le istruzioni per attivare la promo e iniziare ad ascoltare i brani di Apple Music gratuitamente sono semplici e ben spiegate dalla stessa azienda di Cupertino. Il cliente deve innanzitutto configurare il suo nuovo dispositivo, aprire l’app Apple Music su un iPhone, iPad, Mac, Apple Tv o Vision Pro e attendere che appaia una nota informativa dell’offerta. In caso il messaggio non dovesse apparire automaticamente, basterà andare sulla scheda Home e toccare il pulsante “Accetta ora”. A quel punto sarà possibile godersi la musica in streaming senza limitazioni e senza costi.