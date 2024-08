Attiva Iliad Flash 200 a 9,99€/mese: puoi avere la fibra in sconto

La fibra in sconto è adesso a portata di mano. Con l’offerta Iliad Flash 200 a soli 9,99€ al mese, potrai averla a prezzo scontato. Diamo uno sguardo dettagliato a tutto ciò che questa spettacolare offerta ha da offrire.

Iliad Flash 200 è un’offerta che include non solo 200 GB di dati in 4G/4G+ e 5G, ma anche minuti e SMS illimitati. Questo pacchetto è disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete Iliad 5G. Superati i 200 GB, è possibile continuare a navigare, previo consenso, a un costo di 0,90€ per ogni 100 MB. In pratica, non resterai mai senza connessione!

Fibra in sconto: con questa offerta completa mobile adesso è possibile

La convenienza di Flash 200 non si ferma ai soli dati. I minuti e gli SMS illimitati sono inclusi per chiamate verso numeri fissi e mobili in Italia. Se viaggi spesso in Europa, apprezzerai sicuramente gli 11 GB dedicati al roaming, sempre con minuti e SMS illimitati. Siamo spesso abituati a offerte che promettono molto e mantengono poco, ma con Iliad Flash 200 non è così.

Inclusi nel pacchetto troviamo servizi aggiuntivi come hotspot, segreteria telefonica, controllo del credito residuo e la portabilità del numero. Il tutto senza nessuno scatto alla risposta e con la tecnologia VoLTE, che garantisce una miglior qualità delle chiamate.

Un altro punto forte è il risparmio sulla fibra. Se attivi l’offerta Flash 200, hai la possibilità di ottenere la fibra a 21,99€ anziché 25,99€. Un’offerta che include chiamate illimitate su tutti i numeri nazionali e permette di navigare a velocità incredibili, fino a 5 GBPS con tecnologia FTTH EPON e fino a 2,5 GBPS con tecnologia FTTH GPON. Persino il costo di attivazione è scontato.

La fibra in sconto di Iliad ti sta aspettando. Attiva l’offerta Flash 200 e sarà tua a soli 21,99 euro al mese per sempre.