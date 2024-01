Aumenta la velocità del PC con l'SSD Kingston da 480 GB al 50% su Amazon

Sono ancora tante le persone che hanno una convinzione: bisogna avere un super processore e una memoria RAM di livello affinché il proprio computer giri velocemente. In realtà c’è una componente hardware che non va assolutamente biasimata, anzi che sarebbe da prendere in considerazione come prima variabile. Si tratta del disco fisso, meglio se di tipo SSD. Oggi in sconto su Amazon c’è il prodotto di Kingston, più precisamente l’A400.

Parliamo probabilmente dell’unità a stato solido interna più venduta di sempre, con oltre 200.000 votazioni sul sito e-commerce. Oggi lo sconto del 50% garantisce a tutti la possibilità di acquistare l’SSD per soli 33,70 € con due anni di garanzia e con spedizione entro entro domani.

SSD Kingston A400, il disco fisso più veloce

Molto più leggero di un qualsiasi hard disk, questo SSD di Kingston rappresenta il vero upgrade da apportare al proprio computer. In grado di avviare e caricare, oltre che di trasferire, i grandi file in maniera rapida, offre una velocità di trasferimento dati di ben 450 Mb/s.

Installandolo all’interno del vostro computer, noterete un aumento della velocità di oltre il 200% rispetto al solito.

Come avete capito, basta un piccolo colpo da maestro per rendere di nuovo il vostro vecchio computer per performante. Questo SSD di Kingston è non a caso uno dei più amati, visto che concilia qualità e prezzo. La sua forma iconica riuscirà a farsi riconoscere da chiunque, ma quello che attirerà di più le persone consisterà senza dubbio nel prezzo di vendita.

Oggi il disco fisso costa infatti 33,70 € grazie ad uno sconto del 50% su Amazon, ma con un’offerta a tempo che a breve terminerà. Ora come ora gli anni di garanzia sono due, mentre la spedizione è garantita entro la giornata di domani a casa vostra.

