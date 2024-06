Aumenta le vendite con la suite CRM di Brevo: ecco come funziona

Per aumentare le vendite e rendere ancora più solidi i rapporti con i propri clienti è possibile sfruttare Brevo, piattaforma di riferimento per il mondo business, grazie a soluzioni di emailing e CRM.

I servizi offerti da Brevo sia adattano sia alle piccole aziende che alle realtà più strutturate, mettendo a disposizione degli utenti della piattaforma la possibilità di seguire strategie multi-canale, ricorrendo a email, SMS, chat e altro ancora, per sostenere la crescita.

Per iniziare a usare Brevo è sufficiente creare un account gratuito. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale Brevo raggiungibile qui di sotto.

Come usare Brevo per aumentare le vendite

Brevo mette a disposizione 5 diversi canali da utilizzare per incrementare le vendite e migliorare il rapporto con i propri clienti, offrendo servizi di vario tipo. Questi canali sono:

Marketing Platform

Sales Platform

Conversations Platform

Customer Data Platform

Messaging API

È possibile scegliere i canali di cui si ha bisogno, con la possibilità di sfruttare tutti i servizi collegati, per migliorare il proprio business.

Grazie ai servizi proposti, Brevo può essere utilizzato per aumentare i ricavi, grazie a strumenti pensati per migliorare il marketing e le vendite, oltre che per offrire un servizio clienti sempre più efficiente, con la possibilità anche di gestire al meglio i dati dei clienti, in modo da migliorare l’efficienza del business. È anche possibile accedere a servizi di messaggistica, dedicati alla gestione dei rapporti con i clienti.

Il servizio di Brevo è, quindi, in grado di soddisfare le esigenze degli utenti della piattaforma a 360 gradi, garantendo tutti gli strumenti utili per poter sostenere la crescita della propria azienda. Per iniziare a utilizzare il servizio è possibile creare un account gratuito. Tutti i dettagli in merito sono disponibili tramite il box riportato qui di sotto.