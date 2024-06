Vuoi spendere poco per i tuoi prossimi auricolari Bluetooth con cancellazione del rumore? I 1MORE PistonBuds PRO oggi costano solo 20,99 euro grazie allo sconto Amazon del 21%, e portano con sé la cancellazione attiva del rumore, una qualità audio bilanciata e un’autonomia di lunga durata.

Comfort e qualità del suono: gli auricolari Bluetooth di 1MORE costa davvero pochissimo

Gli auricolari Bluetooth di 1MORE hanno il tipico design compatto dei buds e sono molto comodi da indossare grazie ai gommini in silicone. La custodia di ricarica è di piccole dimensioni e leggera, realizzata in plastica lucida.

Non c’è dubbio sul fatto che il punto di forza principale dei PistonBuds PRO sia la tecnologia ANC proprietaria QuietMax, in grado di cancellare il rumore ambientale fino a 38dB. Questa tecnologia utilizza una combinazione di microfoni feedforward e feedback per rilevare e neutralizzare il rumore circostante, offrendo un’esperienza audio immersiva, soprattutto in ambienti rumorosi.

Dotati di un driver dinamico da 10 mm con diaframma in aero-titanio, i PistonBuds PRO offrono un suono bilanciato e ricco di dettagli. I bassi sono profondi e controllati, mentre i medi e gli alti sono chiari e definiti.

Oltre alla modalità ANC, questi auricolari offrono ovviamente anche una modalità trasparenza che permette di percepire i suoni ambientali senza dover togliere gli auricolari, utile per sicurezza o per brevi conversazioni.

La batteria integrata negli auricolari offre fino a 7,5 ore di autonomia con ANC attivo e 8,5 ore con ANC disattivo. La custodia di ricarica fornisce ulteriori 22,5 ore di autonomia, per un totale di 30 ore di ascolto complessivo. Una ricarica rapida di 5 minuti garantisce un’ora di ascolto aggiuntivo.

I PistonBuds PRO sono dotati di controlli touch intuitivi che permettono di gestire la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate, attivare la cancellazione del rumore e la modalità trasparenza. I controlli sono reattivi e precisi, rendendo l’utilizzo degli auricolari semplice e intuitivo.