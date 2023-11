Questi auricolari Bluetooth dovrebbero entrare di diritto nella lista degli accessori must-have degli sportivi. Il design è pensato proprio per coloro che praticano fitness, e poi sono anche impermeabili, quindi resistenti all’acqua e – ovviamente – al sudore. Il costo? Solo 22,94 euro, spedizione compresa.

Per completare l’acquisto al prezzo indicato, bisogna applicare manualmente il coupon del 10%. Questo andrà ad aggiungersi allo sconto del 64% già applicato da Amazon.

Prezzo irrisorio (grazie al doppio sconto) e ottime performance: ecco gli auricolari Bluetooth da prendere oggi

Kuizil sarà anche un brand scarsamente conosciuto, però i commenti e le recensioni ai suoi auricolari Bluetooth non mancano e, soprattutto, sono positive. Come anticipato, il design è perfetto per gli sportivi: “abbracciano” infatti l’orecchio ed è impossibile perderli, nemmeno durante le sessioni d’allenamento più intense.

Questi auricolari Bluetooth sono poi impermeabili, quindi non temono la pioggia e il sudore. La certificazione IP7 lascia spazio a pochi dubbi. Li potrai usare anche all’aperto, senza doverli mettere via quando il cielo minaccia pioggia.

Ma c’è anche altro da segnalare. Gli auricolari di Kuizil vantano un’autonomia di 50 ore (considerando anche il case di ricarica), possono essere usati con i comandi touch, supportano la cancellazione del rumore (cosa per nulla scontata) e integrano un utilissimo display LED nella custodia. Questo fornisce in tempo reale la percentuale di carica non solo dei singoli auricolari, ma anche del case.

Altro vantaggio è che all’interno della confezione sono presenti copriauricolari in silicone di tre diverse misure (S, M, L), così da consentire a tutti di utilizzarli in modo confortevole.

Ricorda che per completare l’acquisto a meno di 23€ è assolutamente necessario spuntare manualmente la casella del coupon. Solo in questo modo si ottiene uno sconto del 10% aggiuntivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.