Marshall è un brand storico, un punto di riferimento per i musicisti per via dei suoi amplificatori per chitarra elettrica (e non solo). L’azienda di Londra da diversi anni però propone anche dispositivi per ascoltare musica al massimo della qualità, come altoparlanti e auricolari Bluetooth. Parlando di cuffie, su Amazon sono scontati del 38% (sul prezzo di listino) i Marshall Minor III, auricolari con un design che più iconico non si può.

Calcolatrice alla mano, costano solo 79,69 euro anziché 129 euro, compresa spedizione. Anche questa è la magia della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.

Ascolta la tua musica preferita con stile: gli auricolari Marshall Minor III sono scontati del 38% su Amazon

Le Minor III hanno un design ergonomico e robusto, con un corpo in metallo e gomma. Il look è simile a quello di altri prodotti Marshall, dal gusto retrò e rock ‘n’ roll si potrebbe dire.

Gli auricolari sono dotati di driver da 12 mm che offrono un suono ricco e potente. È ben bilanciato, con bassi potenti, medi nitidi e alti cristallini. Questo significa che sono cuffie ideale per ascoltare qualsiasi genere musicale, dal rock alla musica classica.

In quanto a funzionalità, mettono a disposizione dell’utente tutte quelle di cui ha bisogno:

Bluetooth 5.2 per una connessione wireless stabile

per una connessione wireless stabile Resistenza all’acqua e al sudore (certificazione IPX4)

Supporto ai controlli touch per gestire la musica e le chiamate

per gestire la musica e le chiamate Compatibilità con praticamente tutti i sistemi operativi (iOS, Android, macOS, Windows)

Supporto alla ricarica wireless

In quanto ad autonomia, le Minor III offrono una durata della batteria di 5 ore con una singola carica. La custodia di ricarica ne offre però altre 20, per un totale di 25 ore di riproduzione.