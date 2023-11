Auricolari Nothing Ear (2) con ANC al 16% di sconto, prezzone Amazon

Chi conosce la linea smartphone di Nothing, ad oggi composta da due smartphone top di gamma lanciati in due anni, non potrebbe aspettarsi altra forma ed altre parti particolarità per le sue cuffie. Le Nothing Ear, arrivate anche in questo caso alla seconda versione, stupiscono per quanto sono uniche nel loro genere, oltre che performanti.

Oggi a proporle è Amazon, che introduce uno sconto molto interessante per tutti gli utenti che vogliono acquistare. Per portare a casa queste Nothing Ear (2) basterà uno sforzo economico minore rispetto al solito, grazie al 16% di sconto. Il vecchio prezzo di 149 € passerà automaticamente a 109 €, con spedizione prevista entro domani e due anni di garanzia.

Nothing Ear (2), gli auricolari super performanti

Il design è composto da una scocca trasparente che consente di vedere quasi l’intero interno degli auricolari. Questi, dotati di cancellazione attiva del rumore per isolare completamente l’utente durante una chiamata o durante l’ascolto della musica, permettono di avere prestazioni straordinarie.

Le Nothing Ear (2) sono state create per stupire e con la certificazione Hi-Res Audio lo fanno alla grande. Possono essere connesse in contemporanea a due dispositivi garantendo sempre le stesse prestazioni: influisce in maniera decisiva il potente driver personalizzato da 11,6 mm.

Gli utenti potranno poi modulare le impostazioni di equalizzazione secondo la propria volontà, creando dei profili audio personali. Le prestazioni sono avanzate e garantiscono ben 36 ore complessive di musica sfruttando la custodia di ricarica.

Insomma, trovare degli auricolari del genere sul mercato è davvero impossibile, ma questa volta tutto diventa più semplice grazie allo sconto di Amazon. I Nothing Ear (2) sono disponibili oggi con il 16% di sconto ad un prezzo totale di 109 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.