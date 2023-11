Auricolari Sony WF-C500 a meno di 45 euro, sconto Black Friday

Oggi in sconto su Amazon in occasione della settimana del Black Friday ci sono gli auricolari Sony WF-C500G. Questo prodotto, dalla grande autonomia e dall’ottimo design, è in sconto del 9%, con un prezzo totale di 44,49 €. Ci sono due anni per la garanzia.

Su Amazon gli auricolari Sony costano meno, ecco le caratteristiche tecniche

La forma è quella più classica degli auricolari in-ear di Sony. Questi WF-C500G garantiscono agli utenti ottime caratteristiche in termini di comfort e soprattutto di isolamento.

La vestibilità è infatti molto confortevole, siccome il prodotto è stato progettato con misure molto piccole e leggere in una forma arrotondata e priva di qualsiasi spigolo. L’adattamento al padiglione auricolare è massimo, in modo da essere concentrati sulla musica e non sul tenerli ben saldi.

Anche il suono è stato migliorato rispetto alla versione precedente, grazie soprattutto Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) di Sony. In questo modo la musica digitale arriva molto più vicino alla registrazione originale, con la possibilità di utilizzare le impostazioni di equalizzazione di Sony con l’applicazione Headphones Connect.

Il chip Bluetooth all’interno garantisce una accoppiamento rapido e soprattutto un ascolto senza alcun tipo di ritardo. Gli auricolari sono resistenti agli schizzi d’acqua e al sudore, grazie alla certificazione IPX4. Il punto forte di questo prodotto consiste sicuramente nell’autonomia, siccome può andare avanti per ben 20 ore. 10 ore potranno essere sfruttate con una sola ricarica, mentre altre 10 ore proverranno dalla custodia di ricarica.

Gli auricolari Sony WF-C500G sono oggi tra i più acquistati in assoluto soprattutto in virtù del prezzo di vendita che è di 44,49 € grazie al 9% di sconto. La garanzia è pari ad un periodo di due anni.

