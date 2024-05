Gli auricolari true wireless Xiaomi Redmi Buds 4 rappresentano una proposta decisamente allettante per chi cerca un’esperienza audio di qualità senza spendere cifre folli. Il prezzo è già contenuto di suo, ma oggi, grazie allo sconto eBay del 28%, è possibile spendere addirittura meno: solo 30,10 euro, spedizione compresa.

Gli auricolari sono venduto da fabio_store, venditore professionale con 100% di feedback positivi e oltre 182.000 recensioni.

Gli Xiaomi Redmi Buds 4 costano pochissimo, sono comodi e sprigionano un suono di qualità

La custodia di ricarica, realizzata in plastica lucida, è compatta e leggera, perfetta da portare sempre con sé. Gli auricolari, invece, hanno un design in-ear in stile buds, quindi non sono per nulla ingombranti. La vestibilità è buona grazie ai gommini in silicone di diverse dimensioni inclusi nella confezione e la comodità è garantita anche dopo un uso prolungato, non causando fastidio o dolore alle orecchie.

Nonostante il prezzo contenuto, i Redmi Buds 4 offrono una qualità audio sorprendente. Il suono è bilanciato e ricco di dettagli, con bassi profondi e alti cristallini. La scena sonora è ampia e coinvolgente, perfetta per godersi la musica di ogni genere, e supportano anche i codec audio AAC e SBC, garantendo una buona qualità audio durante la riproduzione di musica da smartphone, tablet o computer.

Con solo 30,10 euro (oggi, perché in offerta), questi auricolari portano con sé anche la cancellazione del rumore adattiva. In pratica, viene effettuata una valutazione della scena basata sui livelli di rumore ambientale, e in base a questa gli Xiaomi Redmi Buds 4 attiva uno dei tre livelli della ANC. Ovviamente c’è anche la Modalità Trasparenza, fondamentale quando si è in compagnia e/o quando ci si trova in situazioni dove bisogna prestare massima attenzione all’ambiente circostante.

Per quanto riguarda la batteria, l’autonomia è di 6 ore (con ANC disattivata) e addirittura di 30 ore considerando anche la custodia di ricarica. C’è anche il supporto alla ricarica rapida, che regala un’ora di riproduzione con soli 5 minuti di ricarica.