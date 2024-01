Australian Open, Zheng-Sabalenka: come vederla in streaming dall'estero

Sabato 27 gennaio, alle 9:30 ora italiana, è in programma la finale femminile dell’Australian Open che vede opposte la cinese Zheng Qinwen e la bielorussa Aryna Sabalenka. L’incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN con il piano Start, che offre la visione dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. All’estero, invece, a causa delle restrizioni geografiche, servirà qualcosa in più.

Per vedere la partita Zheng-Sabalenka in streaming dall’estero occorre attivare una VPN, il servizio che consente di superare il blocco geografico imposto dal provider di rete nazionale. Ad oggi, per velocità di connessione e livello di sicurezza garantito ai suoi utenti, la migliore VPN è NordVPN, oggi in offerta a partire da 3,99 euro al mese grazie alla promo di inizio anno.

Australian Open 2024, finale femminile: come vedere Zheng-Sabalenka in streaming dall’estero

La visione della finale femminile dell’Australian Open tra la Zheng e la Sabalenka richiede la sottoscrizione del piano Start di DAZN e l’attivazione di una VPN.

Per quanto riguarda il pacchetto Start di DAZN, è acquistabile a 11,99 euro al mese tramite questa pagina dedicata. Oltre alla diretta tv dei canali Eurosport, permette di vedere anche il basket italiano ed europeo, il volley, una selezione di partite di NFL, la boxe, il rugby e la UEFA Women’s Champions League.

Dopodiché, è necessario attivare una VPN. I piani di due anni di NordVPN sono in promo a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con 3 mesi extra in regalo e con sconti fino al 63%.

In seguito alla sottoscrizione della VPN, ecco i passaggi rimanenti da completare:

Scarica l’app NordVPN. Esegui l’accesso con le tue credenziali. Scegli uno dei server VPN dislocati in Italia per simulare una connessione Internet dal nostro Paese. Attendi che la connessione sia attiva. Apri l’app di DAZN. Collegati ai canali di Eurosport e goditi lo spettacolo.

E con questo è davvero tutto, ora puoi guardare in streaming – anche dall’estero – il match tra la Zheng e la Sabalenka, valido per la finale dell’Australian Open femminile, con l’inizio della partita fissato per le 9:30 italiane.

