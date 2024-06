Autenticazione a due fattori nelle VPN: perché è importante e come implementarla

L’autenticazione a due fattori (o a “più fattori”) è un sistema di protezione aggiuntiva che può fare la differenza, incrementando in modo significativo la sicurezza di un account. Anche chi usa una VPN dovrebbe ricorrere a questa soluzione per mettere al sicuro i propri dati.

L’uso delle VPN illimitate, infatti, richiede che l’utente abbia un account per usare il servizio. Rinunciare all’autenticazione a due fattori può rappresentare un rischio, riducendo la sicurezza del proprio account. Poter contare su due livelli di protezione è, sicuramente, la scelta giusta. Fortunatamente, attivare l’autenticazione a due fattori è molto semplice.

È il caso, ad esempio, di NordVPN, la migliore VPN sul mercato. Per usare il servizio, serve un Nord Account che può essere protetto con l’autenticazione a più fattori. Il sistema più semplice è utilizzare come secondo fattore di autenticazione (dopo la password) un’app di autenticazione, come Google Authenticator o Microsoft Authenticator. La procedura di configurazione è semplice e guidata.

Ricordiamo che per attivare NordVPN basta scegliere l’offerta in corso che consente di sfruttare la VPN illimitata al costo di 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per tutti i dettagli basta collegarsi al sito di NordVPN.

Autenticazione a due fattori nelle VPN: come fare con NordVPN

Abilitare l’autenticazione a due fattori con NordVPN è semplicissimo. La procedura da seguire è questa:

accedere al proprio Nord Account (dal sito o dall’app)

(dal sito o dall’app) scegliere Impostazioni account > Autenticazione a più fattori (MFA)

inserire la password dell’account e seguire la procedura guidata

dell’account e seguire la Il secondo fattore di sicurezza può essere un’app di autenticazione (scelta consigliata) oppure una chiave di sicurezza (Bluetooth, NFC o USB) contenente un PIN univoco

Al netto di piccole differenze nella procedura, lo stesso meccanismo è attivabile anche con altre VPN. Basterà andare nelle impostazioni del proprio account per attivare l’autenticazione a due fattori.

