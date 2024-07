Autonomia ma anche controllo: la carta PixPay è quella giusta per i tuoi figli

L’indipendenza dei ragazzi è una bella sfida, specialmente quando si tratta di denaro. Avere il controllo sui propri soldi è importante, ma anche per i genitori mantenere l’occhio vigile è fondamentale. Qui entra in scena PixPay, la carta giusta per i tuoi figli. Scommettere sulla loro responsabilizzazione e autonomia non significa lasciarli in balia di spese folli.

Hai mai pensato ai potenziali rischi? Grazie a PixPay, non devi più preoccupartene. Questa carta prepagata per minorenni è offerta da una società francese con sede a Parigi, BBF Financial Services, e permette ai ragazzi di gestire meglio il proprio denaro a partire dai 10 anni. C’è anche una comoda app che permette ai genitori di monitorare ogni spesa e di impostare limiti.

PixPay: la carta giusta per i tuoi figli, dal controllo alla libertà

PixPay è una carta prepagata che ti aiuta a mantenere l’equilibrio tra libertà e controllo. Non devi rinunciare alla supervisione; infatti, con l’app dedicata, potrai continuare a seguire i movimenti del conto di tuo figlio. Le notifiche in tempo reale delle spese effettuate ti aiuteranno a essere tranquilla.

Puoi fare molto attraverso l’app gratuita di PixPay, disponibile per Android e iOS. Dal programmare l’invio automatico della paghetta al controllare i movimenti di denaro in tempo reale, hai un sacco di opzioni. Puoi persino gestire i prelievi e i pagamenti (compresi quelli contactless) e scegliere se attivarli o disattivarli, anche per le transazioni internazionali.

Parlando di pagamenti internazionali, PixPay è una carta del circuito Mastercard e supporta i principali wallet digitali come Apple Pay e Google Pay. Quindi, se tuo figlio fa shopping all’estero o ordina online un nuovo gioco per la PlayStation, sei sempre al sicuro.

Ordina la carta per minorenni PixPay attraverso il sito ufficiale e unisciti alla schiera di genitori soddisfatti. Con il mix perfetto di autonomia e supervisione, questa è la carta giusta per i tuoi figli.