Avast Cleanup Premium: ottimizza le prestazioni del tuo PC

Tenere in ordine il PC ora è più semplice: con Avast Cleanup Premium, infatti, è possibile accedere al tool più completo per “fare pulizia“, recuperare spazio di archiviazione e riuscire a sfruttare sempre al meglio l’hardware a disposizione per ottenere le migliori prestazioni possibili. Lo strumento di pulizia di Avast può fare la differenza tra un PC lento e uno scattante e sempre fluido.

Grazie alla promozione in corso, è possibile ottenere fino al 53% di sconto sul costo dell’abbonamento annuale (sempre senza vincoli) a Cleanup Premium. Il servizio è ora disponibile al costo di 32,49 euro per un anno, con possibilità di attivazione su un PC Windows. La versione per 10 dispositivi è, però, quella più interessante. Il costo è di 34,99 euro per un anno ed è possibile proteggere anche i dispositivi macOS e Android.

Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di Avast, da cui è possibile attivare il piano desiderato in pochi secondi. Per tutti i nuovi utenti c’è una Garanzia di rimborso di 30 giorni.

Avast Cleanup Premium: il segreto per un PC sempre scattante

Cleanup Premium è un tool multi-livello che può ottimizzare vari aspetti del funzionamento del sistema operativo, a partire dall’accensione, con il controllo dei programmi che si avviano in automatico, e fino alla gestione dei processi in background.

Il servizio di Avast è in grado di “ripulire” la memoria di archiviazione, individuando e eliminando in automatico tutto ciò che non serve e tutto il bloatware presente, riuscendo così a offrire più spazio d’archiviazione e a rimuovere programmi inutili e, potenzialmente, in grado di rallentare il computer.

Con Cleanup Premium è possibile ottimizzare il funzionamento del browser, intervenendo sulle impostazioni, pulire i registri e correggere in automatico eventuali problemi alla base della riduzione delle prestazioni del computer.

Per iniziare a usare il tool di Avast è possibile seguire l’offerta in corso in questo momento, con il 53% di sconto. Avast Cleanup Premium ora costa 32,49 euro per un anno oppure 34,99 euro per un anno, scegliendo la versione per 10 dispositivi (a scelta tra Windows, Mac e Android).