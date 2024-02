Avrete il Wi-Fi più potente mai visto con il RIPETITORE in SUPERSCONTO

Questa volta l’offerta è davvero interessante perché permette di risolvere tutti i problemi legati alla copertura del Wi-Fi in casa propria. Acquistando il ripetitore TP-Link RE700X, molte persone hanno risolto svariate problematiche legate alla diffusione del Wi-Fi in casa.

Lo sconto del 7% permette agli utenti di portare a casa il dispositivo per 64,99 € con due anni di garanzia.

Il Wi-Fi 6 arriva con il ripetitore di TP-Link

Sebbene il produttore consigli espressamente di utilizzare questo ripetitore con un router Wi-Fi 6 ben preciso, non ci sarà problema nel renderlo compatibile per tutti gli altri. Le prestazioni saranno comunque ottimali, creando una rete mesh continua. Il ripetitore di TP-Link è in grado di offrire velocità molto più alte, a tal punto da far godere anche lo streaming in 4K e giochi di diverso peso.

Il RE700X opera sul Wi-Fi a doppia banda ed è compatibile appunto con lo standard Wi-Fi 6. Una volta collegato alla corrente svolgerà la funzione di tramite per portare il segnale Internet anche nelle zone più remote della casa. L’istallazione è davvero semplice per cui non preoccupatevi se non siete esperti del settore.

Sono pochi gli utenti che provvedono ad acquistare un ripetitore di questo calibro, semplicemente perché in Italia c’è poca “cultura” nell’ambito. Molte persone proprio non capiscono che con un prodotto del genere andrebbero a risolvere i problemi di rete in casa propria. Il consiglio pertanto è quello di portare a casa l’extender di TP-Link che oggi peraltro è anche in leggero sconto.

Grazie al 7% della nuova offerta a tempo, il prezzo finale scende a 64,99 €. Sono inclusi come sempre i due anni di garanzia ma anche la spedizione rapida in un solo giorno.

