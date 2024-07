Axerve è il pos a commissioni zero: scopri i 5 vantaggi da non perdere

puoi dire addio alle preoccupazioni legate ai costi e concentrarti sulla crescita del tuo business. In particolare, ti parliamo delle possibilità offerte da Sei stanco di pagare commissioni esorbitanti sul tuo POS? Axerve ha la soluzione che fa per te. Grazie a questo prodotto, infatti, Smart POS Easy a zero commissioni e con un solo canone mensile.

Smart POS Easy a commissioni zero rappresenta una svolta nel settore dei pagamenti digitali. I suoi vantaggi – assenza di commissioni, facilità d’uso, flessibilità, sicurezza e innovazione continua – lo rendono una scelta imperdibile per qualsiasi commerciante. Scegliere Axerve significa investire in una soluzione di pagamento che supporta e valorizza il tuo business, garantendo efficienza e tranquillità in ogni transazione.

5 motivi per scegliere Axerve

Commissioni zero: Il vantaggio più evidente è quello che salta subito all’occhio: con Axerve, non pagherai alcuna commissione sulle transazioni. Ogni euro che i tuoi clienti spenderanno sarà interamente tuo. Flessibilità totale: Axerve si adatta perfettamente alle tue esigenze, offrendo una vasta gamma di soluzioni POS, dal tradizionale POS fisso ai dispositivi mobili, fino alle soluzioni online. Scegli la soluzione più adatta al tuo business e gestiscila in totale autonomia, grazie all’intuitiva app Axerve. Trasparenza totale: Con Axerve, non ci sono costi nascosti né sorprese. Il tuo contratto è chiaro e trasparente, e puoi monitorare tutte le tue transazioni in tempo reale, direttamente dalla tua area riservata. Assistenza sempre disponibile: Un team di esperti è a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per assisterti in caso di dubbi o problemi. Potrai contare su un supporto tecnico efficiente e su una consulenza personalizzata per ottimizzare l’utilizzo del tuo POS. Sicurezza garantita: La sicurezza delle tue transazioni è la nostra priorità. Axerve utilizza i più avanzati sistemi di crittografia per proteggere i tuoi dati e quelli dei tuoi clienti. Inoltre, siamo conformi a tutti gli standard di sicurezza internazionali.