Axerve offre 6 mesi gratuiti di Smart POS Easy: basta un codice promo

Se hai aperto da poco un’attività e stai cercando un POS economico, Axerve ha appena lanciato una promozione che ti permetterà di ricevere ben 6 mesi gratuiti di Smart POS Easy. Per accedere all’offerta, ti basta inserire il codice promozionale 6XTE durante la procedura di acquisto.

Tutti i vantaggi del POS di Axerve

Questo dispositivo non solo garantisce la massima flessibilità, grazie alla doppia connettività Wi-Fi e 4G, ma offre anche una tariffa chiara, eliminando le commissioni sulle transazioni. Due le opzioni di canone mensile: 17 euro e 22 euro; la prima per incassi annuali fino a 10 mila euro, la seconda fino a 30 mila euro. I due canoni non comprendono l’IVA.

Dal punto di vista tecnico, ci troviamo di fronte a un terminale all’avanguardia che monta sistema operativo Android e include nel prezzo una SIM 4G, in grado di connettersi automaticamente al miglior operatore della zona senza alcun costo aggiuntivo.

Per quanto riguarda gli incassi, invece, ti verranno accreditati automaticamente entro il giorno lavorativo successivo, direttamente sul conto corrente (italiano) da te segnalato. Non avrai bisogno di aprire un nuovo conto corrente, svincolandoti da contratti a lungo termine.

Tutti questi aspetti rendono Smart POS Easy una scelta ideale per ogni tipologia di impresa, ma soprattutto le piccole e medie attività che hanno un buon guadagno annuale e che vogliono risparmiare sulle commissioni. Ora, tutti i nuovi utenti Axerve possono ricevere ben 6 mesi di canone gratis.

Come? Semplicemente richiedendo il POS online (dovrai pagare un’imposta di bollo di 16 euro) e inserire il codice promozionale esclusivo 6XTE in fase di registrazione. La promozione è valida solamente per un periodo di tempo limitato.