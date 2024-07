Axerve Pos: scegli il piano solo commissioni e non hai costi fissi

Stai cercando una soluzione POS flessibile e conveniente per il tuo business? Allora scopri Axerve POS, il sistema POS che ti permette di accettare pagamenti con carta, bancomat e smartphone senza costi fissi mensili. Con Axerve POS paghi solo una piccola commissione su ogni transazione effettuata, così puoi avere la certezza di non avere sorprese in bolletta.

Perché scegliere Axerve POS con piano solo commissioni?

Nessun canone mensile: Dimentica i costi fissi mensili e paga solo per quello che usi.

Axerve POS è la soluzione ideale per:

Negozi al dettaglio: Accetta pagamenti in modo rapido e sicuro nei tuoi punti vendita.

Il piano “Solo Commissioni” di Axerve POS rappresenta una rivoluzione nel settore dei pagamenti. Invece di addebitare un canone mensile fisso per l’utilizzo del terminale POS, Axerve applica una commissione soltanto sulle transazioni effettivamente effettuate. Questo modello è particolarmente vantaggioso per le piccole e medie imprese che non vogliono o non possono sostenere costi fissi mensili, specialmente in periodi di fluttuazione delle vendite.

Il principale vantaggio del piano “Solo Commissioni” è l’assenza di costi fissi. I commercianti pagano solo quando effettuano delle vendite, eliminando così il peso dei costi ricorrenti e rendendo più prevedibili e gestibili le spese.