Axerve, Pos senza partita IVA ti regala 6 mesi di canone GRATIS: ecco il codice

Incredibile, ma vero. Axerve ti regala 6 mesi di canone gratuito grazie al codice 6XTE. Si tratta di una occasione unica per i professionisti e le piccole attività che ancora non possiedono la partita IVA. Insomma, una vasta gamma di vantaggi ti aspettano. Tra i benefici più interessanti c’è la possibilità di accettare, finalmente, pagamenti con carta in modo semplice, sicuro e conveniente, senza peraltro dover sostenere alcun costo mensile per i primi sei mesi.

Il nostro consiglio è di affrettarti. La possibilità di ottenere il Pos con canone gratuito durerà molto poco e difficilmente si ripresenterà. Axerve è tra le aziende leader del settore e fa della qualità e l’efficacia i suoi punti di forza.

Come attivare la promozione?

Attivare la promozione Axerve è un processo rapido e senza intoppi. Per iniziare, visita il sito web di Axerve e clicca sul pulsante “Richiedi il tuo POS Easy”. Procedi inserendo i tuoi dati anagrafici e selezionando il piano tariffario che meglio si adatta alle tue esigenze. Durante la compilazione della richiesta, non dimenticare di inserire il codice promozionale “6XTE” nel campo dedicato.

Una volta completata la richiesta, riceverai una conferma via email. Dopo aver ricevuto il tuo POS Axerve, potrai immediatamente iniziare ad accettare pagamenti con carte di credito, debito e prepagate. Il dispositivo offerto da Axerve è pratico, leggero e facile da usare, e può essere collegato facilmente al tuo smartphone o tablet tramite Bluetooth.

Perché scegliere Axerve? Axerve è un fornitore di servizi di pagamento leader in Italia, con una comprovata esperienza nel settore. Offriamo una vasta gamma di soluzioni POS per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di attività, dai piccoli negozi ai grandi esercizi commerciali.

Con il Pos Axerve ottieni il canone mensile gratis per 6 mesi, zero commissioni sulle transazioni, POS facile da usare e sicuro, assistenza clienti dedicata, servizio di incasso rapido ed efficiente