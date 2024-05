Axerve, ricevi 6 mesi gratis di POS con l'esclusivo codice promo

Axerve ha lanciato un’offerta imperdibile per i piccoli e medi imprenditori: il nuovo Smart POS Easy a canone, una soluzione pensata per garantire la massima flessibilità e semplicità d’uso senza commissioni, ora disponibile con ben 6 mesi di canone gratuito. Per attivare la promozione, ti basta utilizzare il codice promo 6XTE in fase di acquisto.

Tariffa senza sorprese. E 6 mesi gratis

Smart POS Easy è progettato per accompagnarti in tutte le situazioni, grazie alla connettività 4G e Wi-Fi che assicura un servizio continuo e affidabile ovunque tu sia. Con questa soluzione, Axerve introduce una tariffa trasparente e senza sorprese: paghi solo un canone mensile, senza commissioni sulle transazioni. Il canone varia a seconda degli incassi annuali, con due opzioni principali, ovvero: 17 euro al mese (per incassi fino a 10 mila euro) e 22 euro al mese (per incassi fino a 30 mila). Entrambi i costi non includono l’IVA.

Basato su sistema operativo Android, Smart POS Easy include una SIM che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura nella tua zona. Non ci sono costi di chiamata e il traffico dati è compreso nel canone mensile. Per quanto riguarda la ricezione degli incassi, Axerve li accredita sul tuo conto corrente (italiano) tramite bonifico, entro il giorno lavorativo successivo. Nessun conto corrente dedicato, nessun vincolo.

Per usufruire di 6 mesi di canone gratis, è sufficiente inserire il codice promozionale 6XTE al momento della richiesta. Questa offerta è un’opportunità unica per sperimentare i vantaggi dello Smart POS Easy senza costi iniziali, permettendoti di concentrarti esclusivamente sulla crescita della tua attività commerciale. Per questo è particolarmente adatto a chi ne ha da poco aperta una.