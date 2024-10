Babbel è in sconto fino al 65%: ultimi giorni di promozione

La promozione di Babbel sui piani Babbel App, Babbel Live e Babbel Live – Lezioni individuali, sta per terminare. Mancano infatti solo quattro giorni prima che gli sconti fino al 65% sugli abbonamenti Babbel Complete, Babbel Live 12 mesi e Babbel Live – Lezioni individuali 12 mesi terminino.

Con più di 15 milioni di abbonamenti venduti in tutto il mondo, Babbel è una delle migliori piattaforme online per imparare una nuova lingua straniera. Forte di una proposta ultra-variegata e di un metodo di insegnamento creato da esperti in didattica, nel suo piano Complete propone fino a 14 lingue straniere.

Ultimi giorni per gli sconti Babbel fino al 65%

Con Babbel gli studenti “virtuali” italiani possono imparare le seguenti lingue: l’inglese, lo spagnolo, il portoghese, il turco, il polacco, il norvegese, il russo, il danese, l’indonesiano, l’olandese, lo svedese, il francese e il tedesco.

Tutte queste sono disponibili in Babbel Complete, l’abbonamento proposto da Babbel App con uno sconto del 65%. Babbel App si distingue dagli altri piani per proporre corsi in-app finalizzati allo studio individuale, il piano perfetto per chi vuole imparare al proprio ritmo con corsi basati sul proprio livello di conoscenza.

Babbel Live si concentra invece sulle videolezioni dal vivo, alla presenza di insegnanti qualificati. Le lezioni sono illimitate, con la possibilità di scegliere se partecipare a quelle di gruppo (fino a un massimo di sei partecipanti) o richiedere lezioni private.

Ecco infine una panoramica degli sconti Babbel disponibili fino a lunedì 7 ottobre:

60% di sconto sul piano a vita Babbel App

65% di sconto sul piano Complete di Babbel App (tutte le lingue)

65% di sconto sul piano di 12 mesi di Babbel Live

55% di sconto sul piano di 6 mesi di Babbel Live

45% di sconto sul piano di 3 mesi di Babbel Live

65% di sconto sul piano di 12 mesi di Babbel Live – Lezioni individuali

Puoi aderire alla promozione in corso visitando questa pagina del sito Babbel.