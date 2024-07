Babbel: imparare una lingua è più semplice con un tutor

Imparare una lingua con un tutor è più facile di quanto pensi. Quale occasione migliore dell’estate per dedicarsi a questa avventura linguistica? Tra ferie, assenza di impegni scolastici e un po’ più di tempo libero, è l’opportunità perfetta per tuffarsi in nuove conoscenze. Qui entra in scena Babbel, l’app che promette di trasformarti in un poliglotta senza farti spendere troppo: con l’offerta speciale, il piano a vita costa 299,99 euro anziché 599,99 euro.

Imparare una lingua: il piano a vita di Babbel offre più di una semplice promozione

L’offerta di Babbel è sia conveniente che super completa. Con l’iscrizione a Babbel Lifetime, avrai libero accesso a tutte le lingue disponibili: inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese, svedese, turco, olandese, polacco, indonesiano, norvegese, danese e russo.

La forza di Babbel sta nelle sue lezioni create da esperti di didattica. Niente più corsi standard e noiosi: qui si studia al proprio ritmo, con corsi personalizzati che sembrano cuciti su misura per te. Che tu sia un giovane studente o un mind the gap in pensione, Babbel ha il corso giusto per ogni livello e stile di vita.

Babbel include anche giochi, video e podcast oltre a corsi tematici su lavoro, cultura e viaggi. Potrai imparare il francese mentre ti rilassi con un bel gioco o ascolti un podcast mentre lavi i piatti.

Babbel offre anche la prima lezione gratis. Così, se decidi che non fa per te, puoi sempre tornare a guardare repliche di vecchi telefilm senza rimpianti. Se dopo aver sfruttato l’offerta ti accorgi che il russo non è proprio la tua passione, niente paura: c’è la garanzia di rimborso completo entro 20 giorni. Insomma, è proprio difficile trovare scuse per non provarci.

Alla fine, imparare una lingua con Babbel non è solo una scelta intelligente, ma anche un modo divertente per arricchire il proprio bagaglio culturale. Con tutte le opportunità che offre, diventa difficile resistente al richiamo del poliglotta in te.