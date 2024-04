Babbel: lezioni di lingua a soli 5,99€ al mese per tutti i livelli

Babbel rende le lezioni di lingua accessibili e coinvolgenti. Se hai sempre desiderato parlare molto bene una nuova lingua o migliorare le tue competenze linguistiche attuali, l’app ti offre l’opportunità di farlo divertendoti.

Tutto questo partendo dalle basi oppure approfondendo ciò che già conosci. L’app è molto user-friendly, con esercizi interattivi che miglioreranno il tuo vocabolario e la tua capacità di conversazione. Puoi adattare i corsi al tuo ritmo, così potrai studiare quando e dove preferisci.

Lezioni di lingua di Babbel a prezzi stracciati

L’iscrizione a Babbel rappresenta un investimento nel tuo futuro linguistico. A partire da soli 5,99 euro al mese, hai accesso a lezioni, giochi e podcast sviluppati da esperti nel campo linguistico. Puoi optare per le lezioni private oppure per le videolezioni dal vivo con insegnanti certificati.

Il metodo Babbel è davvero unico. È stato infatti sviluppato per farti iniziare a parlare una nuova lingua in soli 21 giorni. E con gli sconti attuali, puoi risparmiare fino al 50% su vari piani. Con oltre 15 milioni di abbonamenti venduti, Babbel ha dimostrato di essere una scelta vincente per chi vuole imparare una lingua.

Puoi optare per il piano lifetime a 299,99 euro invece di 599,99, il piano annuale a 5,99 euro al mese o il piano semestrale a 8,99 euro al mese.

Le lezioni di lingua con Babbel abbracciano metodi flessibili, efficaci e coinvolgenti per imparare una nuova lingua.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: inizia oggi stesso a costruire la tua routine di studio personalizzata e unisciti alla comunità Babbel per parlare la tua lingua preferita in pochissimo tempo.

Iscriviti ai corsi di lingua di Babbel