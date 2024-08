Bad Sisters 2 sta arrivando: ecco quando esce la nuova stagione

La seconda stagione dell’apprezzata dark comedy Bad Sisters sta per arrivare. La conferma ufficiale è arrivata in queste ore. Bad Sisters 2, infatti, sarà disponibile a partire dal 13 novembre, in esclusiva su Apple TV+.

La piattaforma di streaming di Apple, quindi, si conferma un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di serie TV, annunciando un’ulteriore novità in arrivo per il suo già nutrito catalogo.

Ricordiamo che per accedere ad Apple TV+ è possibile sfruttare una prova gratuita di 7 giorni (poi 9,99 euro al mese) ma il servizio è gratis per 3 mesi per chi ha acquistato un nuovo dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac oppure Apple TV).

Per verificare la possibilità di accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e accedere direttamente al sito ufficiale di Apple TV+.

Bad Sisters 2 sta arrivando: ecco quando esce

Come anticipato in precedenza, Bad Sisters 2 sarà disponibile in esclusiva su Apple TV+ e sarà pubblicata a partire dal 13 novembre. Gli episodi della seconda stagione non saranno pubblicati tutti nello stesso momento.

Inizialmente, infatti, è previsto il rilascio di 2 episodi degli 8 previsti per la seconda stagione della dark comedy. La serie seguirà poi una cadenza settimanale con l’episodio finale che sarà pubblicato il prossimo 25 di dicembre.

La serie continuerà a seguire la vita delle sorelle Garvey, interpretate da Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Green e Eve Hewson. Al cast si aggiungono Fiona Shaw, Owen McDonnell, Thaddea Graham, Barry Ward e Peter Claffey.

Per il momento, le informazioni su Bad Sisters 2 sono limitate. Nel corso delle prossime settimane sarà rilasciato il primo trailer che andrà ad anticipare la trama e le novità che andranno a caratterizzare la seconda stagione della serie in arrivo su Apple TV+ a partire dal prossimo mese di novembre.