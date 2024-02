Bambini che parlano inglese come madrelingua? Con Novakid si può

L’inglese è una lingua fondamentale per il futuro dei nostri figli, ma non sempre le lezioni scolastiche sono sufficienti per farla apprendere in modo efficace. Spesso infatti si tratta di lezioni teoriche, che non stimolano l’ascolto e la conversazione.

Per questo motivo, molti genitori cercano dei servizi online che possano offrire ai loro bambini delle lezioni di inglese pratiche e divertenti, con insegnanti madrelingua qualificati. Tra questi servizi, uno dei più interessanti è sicuramente Novakid.

Novakid: il servizio online che insegna l’inglese ai bambini in modo ludico e personalizzato

Novakid è un’applicazione che permette ai bambini dai 4 ai 12 anni di imparare l’inglese in modo ludico e personalizzato, con videolezioni individuali tenute da insegnanti madrelingua.

Il servizio si basa su un metodo innovativo, che combina esercizi interattivi con attività di gamification, per rendere l’apprendimento stimolante e coinvolgente.

Ogni bambino ha un account personale, dove può accedere alle lezioni, alle attività recenti e alle informazioni di pagamento. Inoltre, ha anche un account di gioco, dove può svolgere degli esercizi divertenti, che gli permettono di consolidare le competenze acquisite.

Ogni videolezione viene registrata e archiviata, così che il bambino possa ripassare le slide e i corsi quando vuole.

Riceverai periodicamente dei report sui progressi del tuo bambino, con dei certificati di successo relativi alle varie abilità linguistiche, come la pronuncia, la comprensione, la grammatica e il vocabolario.

Novakid offre dei piani di abbonamento flessibili e convenienti, così potrai scegliere quello che rientra nelle tue possibilità economiche.

Il costo base è di 9€ a lezione, per dei piani trimestrali con 3 lezioni a settimana. Tuttavia, puoi sfruttare gli sconti vantaggiosi, scegliendo i piani semestrali (sconto dell’11%) o annuali (sconto del 17%). Quest’ultimo piano è il più conveniente, in quanto permette di pagare solo 7,50€ a lezione, con un pagamento unico.

Se vuoi che i tuoi bambini parlino inglese come madrelingua, Novakid è il servizio che fa per te. Provalo subito e scopri i risultati!