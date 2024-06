Basta attese: con myPOS i tuoi soldi sono accreditati immediatamente

Aspettare giorni per ricevere i pagamenti dalle tue transazioni con carta può essere frustrante e ostacolare il flusso di cassa della tua attività. myPOS offre la soluzione perfetta a questo problema: accredito immediato dei pagamenti ricevuti tramite carta. I tuoi soldi sono disponibili sul tuo conto corrente entro 24 ore dalla transazione, senza fastidiose attese.

MyPos è la chiave per il successo della tua attività. Con MyPos, puoi finalmente dire addio alle attese e avere i tuoi soldi a disposizione quando ne hai bisogno. Hai 3 alternative a disposizione: myPOS Go 2: 14.90 Euro (anziché 39 Euro), myPOS Go Combo: 139 Euro (anziché 189 Euro), myPOS Pro 249 Euro.

Perché scegliere MyPos?

Accredito immediato: ricevi i tuoi pagamenti in tempo reale, senza dover aspettare giorni.

ricevi i tuoi pagamenti in tempo reale, senza dover aspettare giorni. Maggiore flusso di cassa: avere i tuoi soldi a disposizione subito ti permette di gestire meglio le tue finanze e di investire nella crescita della tua attività.

avere i tuoi soldi a disposizione subito ti permette di gestire meglio le tue finanze e di investire nella crescita della tua attività. Riduzione dei costi: elimina le spese di incasso e di gestione dei pagamenti con carta.

elimina le spese di incasso e di gestione dei pagamenti con carta. Sicurezza e affidabilità: è un sistema di pagamento sicuro e affidabile, certificato da PCI DSS.

è un sistema di pagamento sicuro e affidabile, certificato da PCI DSS. Facile da usare: è semplice da installare e da utilizzare, anche per chi non ha dimestichezza con la tecnologia.

è semplice da installare e da utilizzare, anche per chi non ha dimestichezza con la tecnologia. Soluzione completa: MyPos offre una soluzione completa per accettare pagamenti con carta, POS mobile, terminali POS e gateway di pagamento online.

MyPos è la scelta ideale per: Piccole e medie imprese: è la soluzione perfetta per le piccole e medie imprese che desiderano accettare pagamenti con carta in modo rapido, semplice ed economico. Negozi al dettaglio: è ideale per negozi al dettaglio che desiderano accelerare il checkout e migliorare l’esperienza dei clienti. Ristoranti: è la soluzione perfetta per ristoranti che desiderano accettare pagamenti al tavolo in modo rapido e sicuro. Professionisti: MyPos è ideale per professionisti che desiderano accettare pagamenti dai propri clienti in modo facile e conveniente.