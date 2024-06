Basta chiamate indesiderate: prova questo tool imperdibile

Stanco di ricevere continue chiamate spam e robocall che disturbano la tua tranquillità? Incogni è la soluzione definitiva per dire addio a questi fastidiosi inconvenienti e finalmente riappropriarti del tuo telefono. La buona notizia è anche un’altra. in questo momento il servizio costa solo 5.99 Euro al mese in abbonamento annuale, il 50% in meno rispetto al prezzo originale.

Affrettati. Il costo potrebbe tornare presto a salire. Si tratta di un’occasione unica per dire basta a chiamate invadenti. Incogni, infatti, scansiona il web per individuare dove sono stati pubblicati i tuoi dati personali (numero di telefono, email, indirizzo).

Scegli subito Incogni

Con un piccolo investimento, puoi finalmente liberarti dal problema delle chiamate indesiderate e goderti la tranquillità di un telefono che squilla solo quando lo desideri. Prova Incogni oggi stesso e inizia a vivere un’esperienza telefonica serena e senza stress! Il servizio invia automaticamente richieste di cancellazione (“opt-out”) ai data broker e siti web che li possiedono e riduce drasticamente la tua visibilità online, limitando la possibilità che le tue informazioni vengano utilizzate per scopi commerciali o illegali.

Incogni: i benefici di un servizio completo

Impiega un database aggiornato costantemente con i numeri di telefono associati a spammer e telemarketing.

Utilizza l’intelligenza artificiale per identificare e bloccare automaticamente le chiamate indesiderate, anche prima che squillino sul tuo telefono.

Ti permette di visualizzare un report dettagliato delle chiamate bloccate, per avere sempre sotto controllo la situazione.

Oltre a bloccare le chiamate spam, Incogni offre diversi vantaggi:

Protegge la tua privacy: riduce la tua esposizione online, minimizza il rischio di furti d’identità e frodi.

riduce la tua esposizione online, minimizza il rischio di furti d’identità e frodi. Ti fa risparmiare tempo: elimina la necessità di rispondere manualmente alle chiamate indesiderate, liberandoti da un fastidio quotidiano.

elimina la necessità di rispondere manualmente alle chiamate indesiderate, liberandoti da un fastidio quotidiano. È facile da usare: non richiede installazioni complesse, basta creare un account e attivare il servizio.

non richiede installazioni complesse, basta creare un account e attivare il servizio. Funziona su qualsiasi dispositivo: disponibile per smartphone iOS e Android, ti garantisce protezione ovunque tu sia.