Basta chiamate SPAM con questo tool

Nel mondo iperconnesso di oggi, le chiamate e le email SPAM sono diventate un fastidio quotidiano. Ogni giorno, le nostre caselle di posta e i nostri telefoni vengono invasi da messaggi indesiderati, che oltre a essere fastidiosi, possono rappresentare un rischio per la nostra privacy e sicurezza. Ma ora c’è una soluzione: Incogni, un potente strumento che ti permette di proteggere i tuoi dati personali e dire addio alle chiamate SPAM.

Come Funziona Incogni?

Incogni è stato progettato per restituirti il controllo sui tuoi dati personali in modo semplice e diretto. Per iniziare, è necessario creare un account su Incogni e fornire le informazioni personali che desideri rimuovere, come email, numeri di telefono e indirizzi, sia attuali che passati. Dopo aver completato la registrazione, dovrai concedere a Incogni l’autorizzazione per agire per tuo conto. Una volta ottenuto il tuo consenso, il team di Incogni inizia a lavorare per te, monitorando e gestendo la rimozione delle tue informazioni dai data broker che le raccolgono e le vendono, permettendoti di rilassarti mentre il tool si occupa di tutto.

Perché Incogni è Importante?

La raccolta e la vendita dei dati personali sono pratiche comuni e spesso avvengono senza che ne siamo consapevoli. I data broker possono creare “profili ombra” su di te, raccogliendo una quantità impressionante di dettagli personali. Questi dati vengono poi utilizzati da una vasta gamma di soggetti, dai truffatori agli inserzionisti, dalle aziende alle autorità governative, aumentando il rischio di truffe, furti d’identità e invasioni della privacy.

Incogni limita l’accesso pubblico ai tuoi dati, riducendo drasticamente il rischio che le tue informazioni personali finiscano nelle mani sbagliate. Meno dati personali disponibili significano meno SPAM, minori rischi di furto d’identità e una maggiore protezione della tua privacy.

Scegli il piano adatto a te

Incogni offre diverse opzioni di abbonamento per adattarsi ad ogni tipo di esigenze:

Piano Annuale : Risparmia il 50% con un costo mensile di €6,99 , fatturato annualmente a €83,88 .

: Risparmia il 50% con un costo mensile di , fatturato annualmente a . Piano Mensile: Paga €13,98 al mese, con fatturazione mensile.

Entrambi i piani includono una garanzia di rimborso entro 30 giorni, e puoi annullare l’abbonamento in qualsiasi momento. Incogni offre pagamenti crittografati e sicuri, disponibili per residenti di Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Svizzera e Canada. Per conoscere l’offerta completa di Incogni clicca qui.