Basta commissioni all'estero: apri un conto multivaluta davvero conveniente

Revolut è una specie di magico cilindro da cui escono soluzioni per la gestione smart e user-friendly del denaro. Adesso potrai partire per le vacanze senza preoccuparti degli addebiti nascosti che ti rovinano spesso l’umore. Con il conto multivaluta davvero conveniente come quello offerto da Revolut, le tue finanze saranno sempre sotto controllo, anche all’estero. Oltre alla possibilità di cambiare valuta senza commissioni, Revolut offre una serie di vantaggi irresistibili, soprattutto se scegli il piano Premium.

Conto multivaluta davvero conveniente: i vantaggi di Revolut

Ecco dove Revolut fa la differenza. Con il piano Premium, non solo cambierai valuta senza commissioni, ma avrai a disposizione coperture assicurative che ti faranno viaggiare senza timori. Parliamo di assicurazione medica globale e assicurazione sui bagagli, tutte incluse. Il bello è che per tre mesi tutto questo è gratis.

Naturalmente, non tutti abbiamo le stesse esigenze. Revolut offre anche un piano Standard completamente gratuito, con cambio valuta senza commissioni fino a 1.000 euro al mese. Proprio quello che serve per chi vuole tenere il portafoglio in ordine senza troppi mal di testa.

Accedere a questi vantaggi è facilissimo. Devi andare al sito ufficiale di Revolut, inserire il numero di telefono nell’apposito spazio, scaricare l’app cliccando sul link che ti è stato inviato via SMS e registrarti. Infine, se vuoi aderire alla promo di Revolut con 3 mesi gratis del piano Premium, devi effettuare l’upgrade.

Scegliere Revolut significa avvalersi di un conto multivaluta completo di servizi e funzionalità, diverso da altri conti visti finora. La promo, poi, lo rende ancora più vantaggioso. Inizia subito oggi a tenere sotto controllo il tuo denaro.