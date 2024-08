Basta file persi con la promo “Ritorno a scuola” di pCloud

Con la promozione di pCloud “Ritorno a scuola” non dovrai più preoccuparti di perdere i file presenti all’interno dei tuoi dispositivi. La tecnologia cloud storage di cui questo tool è dotato consente di archiviare file, cartelle, link e molto altro in modo semplice e intuitivo. Come dicevamo, ora pCloud è in offerta: andiamo a scoprire maggiori dettagli.

L’offerta di pCloud è da non lasciarsi sfuggire

Diversamente dagli abbonamenti mensili o annuali, i piani proposti in promozione da pCloud sono a vita: richiedono solo un pagamento una tantum. Eccoli:

Family 2 TB a 399 euro invece di 890 euro;

invece di 890 euro; Family 5 TB a 589 euro invece di 1.469 euro;

invece di 1.469 euro; Family 10 TB a 1.049 euro, anziché 2.249 euro.

Tra le funzionalità messe a disposizione da pCloud, c’è la protezione TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit (ma è anche possibile usufruire di una crittografia aggiuntiva). Inoltre, lo strumento in questione crea link di condivisione, invia file richiesti e invita gli utenti alle tue cartelle condivise. L’ideale dunque anche per famiglie e piccoli gruppi di lavoro che vogliono evitare di fare videoconferenze solo per inviar eun file. Insomma, non un semplice spazio di archiviazione cloud e basta.

Da menzionare anche la sincronizzazione automatica e l’accesso offline selettivo, per cui i tuoi file saranno al sicuro ovunque tu sia. E con il player video e audio presente potrai guardare i tuoi contenuti direttamente dal cloud: non serve scaricarli. Anche questa è una funzione molto comoda, non trovi?

In conclusione, stiamo parlando di una delle migliori soluzioni di archiviazione. Ora in offerta con la promo “Ritorno a scuola”, che permetterà di mantenere al sicuro tutti i tuoi file. Per maggiori dettagli vai sul sito di pCloud.