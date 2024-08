Basta perdere i tuoi ricordi con questo tool

Le vacanze sono quel magico momento in cui la vita sembra perfetta, e ogni istante degno di essere immortalato. Gli scatti catturati con lo smartphone diventano tesori preziosi che non vuoi perdere per nulla al mondo. Tuttavia, un guasto dell’hard disk o il furto del telefono potrebbero portarti via tutto, lasciandoti nella disperazione più totale. La soluzione alla tua paura di perdere i tuoi ricordi si chiama Internxt.

Questo servizio di cloud storage non solo conserva le tue foto in modo sicuro, ma fa di più: offre lo sconto del 75% su ogni tipo di abbonamento, inclusi i piani a vita.

Non perdere i tuoi ricordi, scegli Internxt

Internxt protegge i tuoi file con la crittografia end-to-end e la tecnologia distribuita. Dimentica gli hacker e accedi alle tue foto da qualsiasi dispositivo. La registrazione è semplice: basta creare un account gratuito sul sito di Internxt e scegliere il piano che più ti conviene. Scarica l’app sullo smartphone o computer, ed ecco, sei pronto!

Da quel momento, puoi caricare le tue foto manualmente o automaticamente, magari organizzandole in cartelle per data, luogo o evento. Una volta caricate, le tue foto saranno sempre a disposizione, ovunque ti trovi e da qualsiasi dispositivo.

Parlando di costi, Internxt ti mette sul piatto varie opzioni per ogni esigenza. Gli abbonamenti annuali, già scontati, costano solo:

200 GB a 11,50 €/anno

2 TB a 27,50 €/anno

5 TB a 50 €/anno

10 TB a 75 €/anno

Preferisci il piano a vita? Scegli tra queste convenienti opzioni:

2 TB a 249 €

5 TB a 449 €

10 TB a 749 €

Alla fine, il rischio di perdere i tuoi ricordi non sarà più possibile grazie a Internxt. Abbonati o acquista il piano a vita subito, perché lo sconto del 75% durerà ancora per poco.