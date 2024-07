Basta problemi di memoria con questo servizio cloud in offerta

I problemi di memoria del tuo smartphone ti fanno venire in mente le tristi canzoni di Sanremo? È arrivato il momento di dire addio a quei fastidiosi avvisi di “spazio insufficiente”. Il cloud potrebbe essere la soluzione definitiva, poiché l’incubo di non sapere più dove archiviare le foto delle vacanze e i video che hai visto su TikTok. Ma, ahimè, la questione si complica quando i servizi di cloud storage diventano eccessivamente costosi.

Qui entra in scena Internxt, un tool che risolve il problema dello spazio insufficiente con lo sconto titanico dell’80%. Quest’offerta rappresenta una manna dal cielo per chiunque abbia un telefono dove lo storage è al limite della capienza.

Offerta cloud di Internxt: problemi di memoria addio

Internxt mette a disposizione quattro opzioni di spazio per il tuo cloud:

200 GB al modico costo di 9,20 euro per un anno.

al modico costo di 9,20 euro per un anno. 2 TB a soli 22 euro per un anno.

a soli 22 euro per un anno. 5 TB per 40 euro l’anno.

per 40 euro l’anno. 10 TB che, incredibile ma vero, costano solo 60 euro per un anno.

Domanda da un milione di euro: non sarà un po’ troppo bello per essere vero? Ma c’è di più! Per i veri affezionati della sicurezza digitale, Internxt offre piani cloud a vita senza costi ricorrenti. L’offerta a vita ti permette di ottenere ben 2 TB per 180 euro, 5 TB per 380 euro e, incredibile ma vero, 10 TB per 580 euro. Non è un miracolo, ma ci manca poco!

Con questa incredibile offerta, non hai più scuse per lamentarti dei problemi di memoria. Non ti resta che visitare il sito ufficiale di Internxt cliccando sul pulsante qui sotto e approfittare di questi incredibili sconti. Archivia in sicurezza i tuoi preziosi dati e vivi felice e spensierato. Non aspettare però troppo, perché lo sconto dell’80% sui piani a vita e annuali non durerà per sempre.