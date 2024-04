Basta SPESE folli, con 99 € compra l'ASPIRAPOLVERE senza fili 6 in 1

È tornato in sconto il meraviglioso aspirapolvere senza fili 6 in 1 di YISORA, un brand che su Amazon è diventato super conosciuto. La fama di questo marchio è ormai sotto gli occhi di tutti tutti in quanto realizza prodotti molto leggeri e potentissimi con prezzi contenuti.

Questo modello ne è la dimostrazione è oggi con un’offerta a tempo da parte di Amazon costa addirittura il 50% in meno. Il prezzo finale dell’aspirapolvere senza fili è di 99,99 € con due anni di garanzia.

L’aspirapolvere YISORA su Amazon costa pochissimo solo oggi

Leggerissimo e con un’autonomia che arriva fino a 40 minuti, questo aspirapolvere di YISORA è anche molto potente. Il suo motore da 175 W da 20.000 pa di potenza offrire un’aspirazione di altissima intensità per catturare ogni granello di sporcizia.

Il sistema di filtraggio ad alta efficienza cattura il 99,99% delle particelle di polvere microscopiche. Il fiore all’occhiello di questo aspirapolvere è la sua versatilità in quanto può essere assemblato in svariate forme, ben sei diverse.

Chi pratica il mondo e-commerce sa benissimo che questo è l’aspirapolvere più ambito di tutti. Le prestazioni non sono assolutamente proporzionali al prezzo: sembra di avere un prodotto molto più costoso tra le mani.

YISORA ha fatto un capolavoro che detiene diversi punti di forza. Il primo è sicuramente la leggerezza, in modo da poter pulire tutta la casa senza affaticarsi. Il secondo corrisponde alla tecnologia wireless che, sebbene non ci sia un filo, offre una potenza fuori dal comune. L’altro vero vantaggio è chiaramente il prezzo, oggi in sconto su Amazon del 50% con la nuova offerta a tempo.

Chi vuole acquistare questo aspirapolvere, o scopa elettrica, deve spendere solo 99,99 €, una cifra irrisoria per un prodotto così potente. Sono due gli anni di garanzia e bastano due giorni per riceverlo a casa.