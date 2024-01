Bastano 22 EURO per una tastiera da gaming con illuminazione RGB

Poca spesa e tanta resa. Questo potrebbe essere il motto adatto per tutti coloro che scelgono di acquistare questa tastiera meccanica oggi in sconto su Amazon. Dotata di colori splendidi che rendono l’esperienza utente praticamente analoga a quella conferita da una tastiera premium, costa molto meno rispetto alle altre.

La nuova MK60 di Mars Gaming è di nuovo disponibile su Amazon nella colorazione in bianco e chiaramente in lingua italiana. Non servirà dunque fare spese folli per portare a casa la tastiera. Questa ha un prezzo di 22,89 € grazie all’offerta a tempo con il 23% di sconto. L’attesa necessaria per ricevere il prodotto sarà di un solo giorno lavorativo e ci saranno anche due anni di garanzia.

Il modo per non spendere un capitale ed avere una meravigliosa tastiera meccanica

Dalle dimensioni compatte e dunque molto comoda nell’utilizzo, questa tastiera offre le migliori caratteristiche. Innanzitutto può essere spostata in maniera molto comoda e adattata ad ogni setup desktop, in secondo luogo dispone di tasti meccanici dotati di tecnologia anti-polvere, così da garantire una precisione eccezionale in ogni condizione.

Sono addirittura 12 gli effetti di illuminazione RGB, per effetti davvero belli da vedere e che conferiscono al prodotto quelli impressione premium desiderata.

Non serve dunque un capitale per acquistare questo prodotto, che come avete visto è praticamente analogo a quelli molto più costosi. La tastiera MK60 di Mars Gaming offre un ottimo impatto visivo e soprattutto un gran prezzo vista l’offerta lampo che Amazon rende disponibile proprio oggi.

Complice l’offerta a tempo disponibile ormai da qualche ora, la tastiera meccanica vede il suo prezzo abbassarsi del 23% fino a 22,89 €. Chi vuole averla subito, sarà accontentato siccome già domani potrà essere consegnata. Oltre a questo, sono garantiti anche due anni di garanzia e la lingua italiana per i tasti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.