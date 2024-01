Bastano poco più di 100 € per avere il Galaxy Watch4 di Samsung

Lo store di Amazon si dimostra quantomai affollato durante l’ultimo periodo, soprattutto in termini di smartwatch. Il famoso sito e-commerce è diventato il luogo perfetto per acquistarne uno e a dimostrarlo è anche la presenza del Galaxy Watch4 in sconto oggi. Il prodotto di Samsung è uno dei migliori in rapporto qualità-prezzo, soprattutto nella sua versione da 40 mm.

Oggi infatti siamo al cospetto della versione italiana colorata di oro rosa lanciata nel 2021; il suo prezzo scende del 52% e si ferma a soli 129 € con due anni di garanzia e spedizione entro un giorno lavorativo.

Il Samsung Galaxy Watch4 è in sconto, il prezzo scende del 52%

L’ampio display da 1,2″ AMOLED riesce a mostrare chiaramente tutte le informazioni, soprattutto quelle relative ai dati della salute. Non manca infatti il monitoraggio del battito cardiaco, della massa corporea, del sonno e dell’ossigeno nel sangue. Fa anche l’elettrocardiogramma.

Ovviamente il Galaxy Watch4 di Samsung è anche in grado di ricevere notifiche e telefonate se collegato allo smartphone.

Con gli anni gli utenti hanno imparato che caratteristiche tecniche di questo genere possono essere utili anche a qualche anno di distanza dalla presentazione del dispositivo. Lo dimostra ulteriormente questo Galaxy Watch4 di Samsung, che con il 52% di sconto oggi costa molto meno del solito. Parliamo di un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista.

La variante da 40 mm di ampiezza, adatta per coloro che hanno un polso piccolo, in particolare per le donne, oggi ha un prezzo di 129 € invece che di 269 €. Si tratta dell’orologio colorato in oro rosa e in versione italiana, che sarà a casa vostra al massimo in un giorno lavorativo e con due anni di garanzia.

